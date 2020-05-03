Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bursa'da 2 milyon metrekarelik alanda ilaçlama gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi, '3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek' şehir genelindeki tüm dere yatakları, besi çiftlikleri ve çöp konteynerlerinde larva ve karasinek ilaçlaması gerçekleştirdi.

Bursa'da 2 milyon metrekarelik alanda ilaçlama gerçekleştirildi
03.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:37
Büyükşehir Belediyesi, '3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek' şehir genelindeki tüm dere yatakları, besi çiftlikleri ve çöp konteynerlerinde larva ve karasinek ilaçlaması gerçekleştirdi. 231 personel ve 90 adet araç ile yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda uygulama yaptıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnşallah bu yaz Bursa'da, haşere kaynaklı hastalıklara karşı daha güvenli günler geçireceğiz" dedi.

Bir yandan covid-19 ile mücadele eden, hem hastalığın önlenmesi hem de vatandaşların virüs nedeniyle yaşadığı sıkıntıların giderilmesi noktasında tüm kaynaklarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan yine yaz ayları öncesinde haşere ile etkin bir mücadele ortaya koyuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı ekiplerin kayıt altına alınmış 1.756 adet besi çiftliğinde, geniş çaplı larva ilaçlaması gerçekleştirdiğini söyledi. Başkan Aktaş, özellikle Mudanya-Küçükyenice, Osmangazi-Ovaakça ve Gemlik-Karacaali'de yaz aylarında yoğun karasinek üremesine neden olan ve halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden tavuk çiftliklerinin yüksek basınçlı makine ile kapsamlı bir şekilde ilaçlandığını kaydetti. Başkan Aktaş, "Aynı zamanda, covid-19 salgınından dolayı sokağa çıkma yasağının olduğu bugünlerde yine il genelinde yer alan 32.345 adet metal çöp konteyneri, ekiplerimiz tarafından hem larvasit hem de rezidüel ürünler kullanılarak ilaçlandı" diye konuştu. Nisan ayı boyunca yapılan karasinek ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra il genelinde kayıt altına alınmış 44.442 adet sivrisinek üreme alanı ile 39 adet dere yatağının bakanlık ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılarak kontrol altına alındığını belirten Başkan Aktaş, yapılan işlemlerde 231 personelin görev aldığını, 90 adet araç ile 377 adet ekipmanın kullanıldığını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00’a kadar uzatıldı Haberler
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haberler
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haberler
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Haberler››Güncel››Bursa'da 2 milyon metrekarelik alanda ilaçlama gerçekleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:54: "Bozkırda Tıbbi Aromatik Bitkiler de Yetiştireceğiz" projesi - Haber 15:53: LGS ve TYT deneme sınavları yoğun katılımla yapıldı - Haber 15:53: Heyelandan dolayı 3 gündür kapalı olan Yüksekova-Van karayolunda hummalı çalışma - Haber 15:53: İLAHİYATÇI YAZAR ÖMER DÖNGELOĞLU KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Haber 15:53: VALİ YERLİKAYA'DAN 'BOŞ İSTANBUL SOKAKLARI' İÇERİKLİ TEŞEKKÜR VİDEOSU - Haber 14:46: Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 14:46: Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı - Haber 14:05: İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor - Haber 14:01: Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı - Haberler 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin