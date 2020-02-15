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Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

15.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:33
'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
BURSA'nın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Acar (35) yönetimindeki 16 AEU 981 plakalı otomobil ile karşı yönden gelip, sokağa girmek için manevra yapan Murat Ceylan (28) yönetimindeki 16 Y 0889 plakalı otomobil, çarpıştı. Savrulan otomobiller, kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak durabildi. Kazada, sürücü Murat Ceylan ve yanındaki arkadaşı Ferdi Gündüz (24) ile diğer araçtaki yolcular Sena Acar (2) ve Elif Acar (31) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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