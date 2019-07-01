01.07.2019 19:48
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Bursa'da 20 dönüm alan alevlere teslim oldu

Bursa'da 20 dönüm alan alevlere teslim olduBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa 'da 20 dönüm alan alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 20 dönüm alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Umurbey Mahallesi Mantartepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın tesiriyle hızla büyüyen yangın 20 dönüm alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları neticesinde kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları halen sürüyor.Bursa'da 20 dönüm alan alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA
Gemlik , Bursa , 3. Sayfa

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