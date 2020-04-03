Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartları iptal edildi

Bursa'da Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu olan BURULAŞ 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartlarının iptal edildiğini duyurdu.

03.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:00
Bursa'da 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartları iptal edildi
Bursa 'da Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu olan BURULAŞ 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartlarının iptal edildiğini duyurdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi 20 yaş altı gençlerin de sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmasının önüne geçebilmek için toplu ulaşım kartlarının iptal edilmesine karar verdi. Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BURULAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını tedbirleri gereği 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağını içeren Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden 20 yaş altındaki tüm yolcularımızın abonman kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartları iptal edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mezarlıklarda yer kalmadı! Koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı! Koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı’ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan’a kadar durdurdu Haberler
THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Hangi ilde kaç kişi korona nedeniyle vefat etti? Bakanlık paylaştı Haberler
Hangi ilde kaç kişi korona nedeniyle vefat etti? Bakanlık paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haberler
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Erdoğan’ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

00:37: Tekirdağ'a araç giriş çıkışı durduruldu - Haber 00:37: İstanbul'a giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderiliyor - Haber 00:36: Samsun'da araç giriş çıkışı durduruldu - Haber 00:36: Adıyaman'da elektrik direğine çarpan arazi aracı kesintiye neden oldu - Haber 00:30: Korona virüs tedbirleri Akhisar'ın en işlek caddesini trafiğe kapattırdı - Haber 00:13: Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı - Haber 00:13: Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı - Haber 00:10: Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? - Haber 23:15: Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu - Haber 23:14: Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı - Haber 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber