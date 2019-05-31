Bursa'da 200 çocuk formalarını giyip Beşiktaş'lı oldu

Kaynak: İHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Erenler köyünde 200 minik öğrenciye Beşiktaş forması hediye edildi.Erenler Köyü ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, Orhaneli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taner Ay, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın destekleriyle temin ettiği 200 adet Beşiktaş formasını öğrencilere tek tek hediye etti."200" çocuğumuzu Beşiktaşlı yaptık"Etkinlikte konuşan Orhaneli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Taner Ay, "Bugün burada olmamızın en önemli sebebi çocuklarımızın mutluluğudur. Biz de bugün ilçemiz Erenler köyünde Başkanımız Fikret Orman'ın destekleriyle ve katkılarıyla burada bulunan 200 tane çocuğumuza Beşiktaş formaları giydirerek, onları Beşiktaşlı yapacağız. Buradan tekrar Fikret Orman'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Her zaman, her yerde en büyük Beşiktaş diyorum" dedi.Çok mutlu olduğunu ve ilk defa bir formasının olduğunu ifade eden Beşiktaşlı öğrenci Ömer Kemal Ardıç ise, "Bu formayı dağıtan Fikret Orman'a ve Orhaneli Beşiktaşlılar Derneği Başkanına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Formalarını giyen öğrenciler daha sonra kartal pozuyla karşılık verdi. - BURSA