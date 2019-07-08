08.07.2019 20:28
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Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü

Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldüBURSA'da, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrılan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü
BURSA'da, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrılan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde İznik- Yenişehir yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 ADN 551 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkıp, yaklaşık 200 metre yüksekliğinde uçurumdan yuvarlandı. TIR uçurumdan yuvarlanırken parçalara ayrıldı, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede sürücünün üzerinden kimlik çıkmadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Yenişehir, Bursa, Güncel

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