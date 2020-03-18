Bursa'da 2019'da kaçak hafriyat döken şirketlere yaklaşık 5 milyon lirayı aşkın ceza uygulandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl atıkları kaçak olarak doğal ortama bırakan kişi ve firmalara toplam 5 milyon 259 bin 502 lira idari para cezası uyguladı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, doğayı kirletici unsurlara karşı yoğun bir mücadele verildiği vurgulandı.Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesince il genelinde 28 hafriyat depolama sahası oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden ton başına 5,5 lira ücret alınırken, bu kadar az parayı ödememek için kaçak dökümle çevre katliamına yol açanlar da hem havadan hem de karadan takip altına alınıyor." ifadesi kullanıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi:"UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar bine yakın kamyon GPS'le takibe alındı. 2019'da gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 21 şahıs ve 17 firmaya toplam 5 milyon 259 bin 502 lira idari para cezası uygulandı."Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sağlıklı bir çevre için tüm vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek şunları kaydetti:"Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan her bir birey olarak hepimizin bu konuda yükümlülükleri var. Jandarma ile işbirliği içerisinde havadan ve karadan denetimler yapıyoruz. Bu noktada kimsenin mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, sırf 'bedava yapayım' diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kaçak döküm yapan şirketlere 265 bin 497 lira ve kişilere ise 88 bin 499 lira bu işin cezası var. 2019'da biz 5 milyon 259 bin 502 lira idari para cezası uyguladık. Günde ortalama 250-300 kamyon kontrollü sahalarımıza gelip, 7 bin ton civarında atık bırakıyor. Eğer buralara izinli döküm yaparsanız tonu 5,5 lira. Böyle küçük bedellerle bu işi halletmek varken, çok yüksek bedellerle ceza ödemenin hem insani hem de mali olarak ciddi sıkıntıları var. Şehir hepimizin, şehrin yeşilliği, güzelliği, yaşanabilirliği hepimizin ortak çalışmasıyla oluşacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA