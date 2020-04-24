Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bursa'da 23 Nisan coşkusu balkonlardan taştı

Bursa'da 23 Nisan coşkusu balkonlardan taştıBURSA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

24.04.2020 00:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:53
Bursa'da 23 Nisan coşkusu balkonlardan taştı
BURSA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağında evinde bulunan Bursalılar 23 Nisan coşkusunu balkonlarında yaşadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlar saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan coşkusunu balkonlarında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sokağa çıkma yasağının kutlamaların önüne geçmemesi için çalıştıklarını belirterek, 'Bugün 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve dolayısıyla meclisimizin açılışının 100'üncü yılı. Biraz üzgünüz, çünkü korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı var ve pandemi kuraları geçerli. Tabi bu çağrıya ayak uyduruyoruz ama coşkuyla da kutluyoruz.' dedi. Bursa’da 23 Nisan coşkusu balkonlardan taştı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Bursa, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca’ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var Haberler
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Haberler››Güncel››Bursa'da 23 Nisan coşkusu balkonlardan taştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:52: ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Haber 01:42: Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ramazan ayı mesajı - Haber 01:38: Erzurum'da Mehmetçik İstiklal Marşı'nı vatandaşlarla okudu - Haber 01:37: Soma'da 23 Nisan Coşkusu - Haber 01:35: SANCAKTEPE'DE ACİL TIP KİLİNİĞİ ÇALIŞANLARI İSTİKLAL MARŞI OKUDU - Haber 00:37: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 18:14: CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler