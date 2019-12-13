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Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması

Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulamasıBursa'da metro istasyonları ve çevresinde vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla 230 polis ekibiyle yapılan denetimde çok sayıda kimlik sorgusu yapılırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yılbaşı öncesi...

13.12.2019 09:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:16
'da 230 polisle dev asayiş uygulaması
Bursa'da metro istasyonları ve çevresinde vatandaşların güvenliğinin en üst seviyede sağlanması amacıyla 230 polis ekibiyle yapılan denetimde çok sayıda kimlik sorgusu yapılırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yılbaşı öncesi yapılan denetimlerini arttıracağı belirtildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı. 230 polisin katıldığı uygulamada mesai bitiş saatinde metro istasyonlarında, vagonların içerisinde ayrıca metro istasyonları çevrelerinde uygulama yapıldı. Vatandaşların güvenliği için yapılan uygulamada 643 kişinin Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken üst ve çanta aramaları da yapıldı. öncesi uygulamaların devam edeceği öğrenildi.
Bursa'da 230 polisle dev asayiş uygulaması

Yılbaşı, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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