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Bursa'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser düzenlendi.

23.11.2019 01:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:06Bursa'da
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla konser düzenlendi.
İbrahim Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen geceye öğretmenler ve öğretmen adayları katıldı.
Orkestra Şube Müdürlüğü üyeleri, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden oluşan özel repertuvarla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Türk Halk Müziği Bölümü öğrencileri Rohat Odabaşı, Emel Sarıkaya, Merve Doğru, İsmail Ünlüer ve Hasan Polat öğretmenleriyle birlikte sahne aldı.
Gecede orkestra sanatçıları Nilüfer Göl ile Gıyasettin Tok'un performansı uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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