Bursa'da, 24 şüphelisinden 5'i daha adliyede

Bursa'da, 24 şüphelisinden 5'i daha adliyedeBursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi.

12.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:45
Bursa'da, 24 şüphelisinden 5'i daha adliyede
Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bursa başta olmak üzere 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 33 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 6 askeri okul öğrencisi ve 4 mahrem imam ile 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TEM ekipleri, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kapatılan asker okulu öğrencisi, 2'si mahrem imam ve biri de özel sektör çalışanı 5 kişiyi daha adliyeye sevk etti. Şüphelilerin savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Bursa’da, 24 şüphelisinden 5’i daha adliyede

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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