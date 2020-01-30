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Bursa'da 28 farklı suçtan aranması olan cezaevi firarisi yakalandı

Bursa'da dolandırıcılık, tehdit, hırsızlık gibi 28 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

30.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:04Bursa'da 28 farklı suçtan aranması olan cezaevi firarisi yakalandı
'da dolandırıcılık, tehdit, hırsızlık gibi 28 ayrı suçtan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis ekiplerince yakalandı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ö.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 18 farklı suçtan dolandırıcılık, 7 farklı suçtan güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hırsızlık olmak üzere toplamda 28 ayrı suçtan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası ve 27 bin 380 TL adli para cezası bulunan Ö.Ş.'nin, merkez Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, saat 16.00 sıralarında operasyon düzenledi. Evinde gözaltına alınan Ö.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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