Bursa'da 3 apartman karantinaya alındı
Bursa'nın Gürsu ilçesindeki 3 apartman, yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.
16.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:54
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yenidoğan Mahallesi'nde Alp Sokak 5 numaralı, İstiklal Mahallesi'nde Mimar Sinan Caddesi'ndeki 88 numaralı ve Kurtuluş Mahallesi'nde ise Karadeniz Sokak'taki 3 numaralı apartmanlarda karantina tedbirleri uygulandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla alındığı bildirilen kararla, ikinci bir emre kadar apartmanlarda karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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