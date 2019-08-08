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Bursa'da 3 binanın çatısı yandı

Bursa'da, 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı.

08.08.2019 03:46 Bursa'da 3 binanın çatısı yandı
Bursa'da, 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı. Yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle semtindeki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçrayan yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 7 yangın söndürme aracıyla müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu apartmanlardaki daireler zarar görmeden söndürüldü.
Binaların çatıları kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görükle, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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