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Bursa'da 3 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

Bursa'da 3 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın ettiBURSA'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı.

04.05.2020 01:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 01:31
Bursa'da 3 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti
BURSA'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine çıkmak isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı.
Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.
İLÇE MERKEZİ GİRİŞLERİNE POLİS ENGELİ
İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından yağışlı havaya rağmen vatandaşlar sokaklara akın ederken ilçe merkezinde yoğun trafik yaşandı. Merkeze uzak birçok mahallede oturanlar araçlarıyla ilçe merkezine hareket ederken polis engeliyle karşılaştı. Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler araç geçişlerine izin vermedi. Bursa’da 3 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Polis, Bursa, Güncel, Haber

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