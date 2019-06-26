26.06.2019 11:08
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Bursa'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın

Bursa

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde hasara neden olan patlama ve yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde hasara neden olan patlama ve yangınla ilgili incelemeler sürüyor.
Konak Mahallesi Ceylan Sokağı'nda 25 Haziran sabahı 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşanan olayla ilgili doğalgaz dağıtım firması ekiplerince çalışma yapıldı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlama ve sonrasında çıkan yangının doğalgazdan kaynaklanmadığını belirledi.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Ceylan Sokağı'ndaki binada patlama sesi duyan vatandaşlar dışarı çıkarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ayrıca doğalgaz dağıtım firması ekiplerine de bilgi verilmişti. Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, dairede hasara yol açan olayın nedenine ve zararın tespitine ilişkin çalışma başlatmıştı.
Kaynak: AA
Konak , Bursa , Güncel

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