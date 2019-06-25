25.06.2019 09:46
Haberler » Güncel » Haber

Bursa'da 3 katlı apartmanda patlama ve yangın

Bursa

BURSA'da 3 katlı apartmanda, doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

BURSA'da 3 katlı apartmanda, doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Ölen ya da yaralanan olmazken, binada yaşayanlar ve mahalle halkı panik yaşadı.
Merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Ceylan Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında saat 01.00 sıralarında, patlama meydana geldi. Apartman sakinleri büyük panik yaşarken, bina boşaltıldı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğal gaz kaynaklı olduğunu belirledikleri patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Ayrıca Bursagaz ekipleri de mahallenin doğal gaz akışını keserek önlem aldı. N.A.'ya ait evde ve apartmanda büyük hasar meydana geldi.
SELFİE YAPTI
Patlama sonrası mahalle halkı ve apartman sakinleri büyük panik yaşarken, bir kişinin binanın önünde cep telefonuyla selfie yapması, görenleri şaşırttı. Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği kişi, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Patlamayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
gaz , yangın , bursa , patlama , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
10:19 Adana'da, HDP Gençlik Meclisi üyesi 9 kişi tutuklandı
10:18 Dut yapraklı, nohut unundan makarna imal ediyor
10:18 Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 kişi tutuklandı
10:18 DHA YURT BÜLTENİ-4
10:18 EN RENKLİ YAYLAYA ZİYARETÇİ AKINI
10:18 Eğlencenin nabzı Forte'de atıyor
10:18 Başkan Oflaz'dan "26 Haziran" mesajı