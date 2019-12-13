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Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı

Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı.

13.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:37Bursa'da 3 katlı bina alev alev yandı
'da 3 katlı bina alev alev yandı. ekipleri yangına müdahale ederken zor anlar yaşarken, alevler geceyi aydınlattı.

Yangın, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Boyacıkulluğu sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere müdahale ederken zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. - BURSA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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