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Bursa'da 3 katlı bina yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

30.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:50 Bursa'da 3 katlı bina yandı

BURSA'nın ilçesinde, 3 katlı bina bilinmeyen nedenle çıkan yangında tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Mahallesi Sabri Demircioğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binada, kimsenin bulunmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalle sakinleri itfaiyeye verdi. Hızla olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahele etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Ancak bina kullanılamaz hale geldi.



Yenice, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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