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Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinde yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

25.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:15
Bursa'da 3 katlı tekstil atölyesinde yangın
Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Can kaybı ve yaralanma olmayan yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde bulunan tekstil atölyelerinin bulunduğu yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı tekstil atölyesinin bodrum katında çalışmalar devam ederken makineler aniden alev aldı. Alevlerin kumaşlara sıçramasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Tüm iş yerini saran dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, 5 itfaiye aracı ile 20 itfaiye eri yangın çıkan dükkanının ön ve arka cephesinden yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangını çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi. Tekstil atölyesinde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Güncel

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