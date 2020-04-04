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Bursa'da 3 kişiden birine sokağa çıkma yasağı geldi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı tedbirler artırılırken, 65 yaş üstünün ardından 20 yaş altındaki vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı gelmesiyle Türkiye'de izolasyon oranı yükseldi.

04.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:11
Bursa'da 3 kişiden birine sokağa çıkma yasağı geldi
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı tedbirler artırılırken, 65 yaş üstünün ardından 20 yaş altındaki vatandaşlara da sokağa çıkma yasağı gelmesiyle Türkiye 'de izolasyon oranı yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı konuşmada, 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta araç giriş çıkışının 15 gün sınırlandığını ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığını açıkladı. Sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletilmesiyle birlikte 65 yaş üzerinin yanı sıra, 20 yaş altındaki gençler ve çocuklar da uygulamaya alındı. Böylece genç nüfusa sahip Türkiye'de izolasyon oranı yükselirken, Bursa 'nın üçte birine sokağa çıkma yasağı geldi. Bu oran 20 yaş altı nüfusun yüzde 21.05'ini teşkil ederken, 65 yaş üstünün oranı ise nüfusun yüzde 9.23'üne tekabül ediyor. Nüfusu 3 milyon 56 bin 120 olan Bursa'da 20 yaşın altında 643 bin 79 kişi bulunurken, 65 yaş üzerindeki kişilerin sayısı 282 bin 861. Şehirde toplam 925 bin 940 kişi sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunuyor. Bursa'da sokağa çıkamayacakların sayısı, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Tekirdağ, Balıkesir, Eskişehir, Trabzon ve Zonguldak'ın toplam nüfuslarından daha fazla. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Bursa, Güncel
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