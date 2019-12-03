Bursa'da 3 kişinin öldüğü kazanın sanığı sürücü: Pişmanım

BURSA'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sürücü Mehmet Emin Turgut'un (38), yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan Turgut, "Hava yağışlıydı. Direksiyon hakimiyetini korumak için elimden geleni yaptım. Pişmanım" dedi.

Kaza, Nisan ayında Orhaneli- Bursa karayolu Nalınlar mevkisinde meydana geldi. Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Emin Turgut (38) yönetimindeki 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kemal Güneş ile yanındaki ağabeyi İsmail Güneş (75) kaza yerinde, Hanife Çavdar ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ters dönen ticari araçtaki 8 kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Emin Turgut hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Mehmet Emin Turgut ile kazada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Kazaya neden olduğunu belirttikleri Mehmet Emin Turgut'tan şikayetçi olduklarını söyleyen müştekiler, sanığın cezalandırılmasını istedi. Hakkında adli kontrol uygulaması bulunan sanık Mehmet Emin Turgut ise kazanın gerçekleştiği sırada direksiyon kontrolünü korumak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak beraatini istedi, pişman olduğunu söyledi.

Cumhuriyet savcısı ara kararında sanık Turgut'un tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti Turgut'un haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yargılanmasına hükmederek, davayı erteledi.