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Bursa'da 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

Bursa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

03.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:36Bursa'da 3 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava
'da 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrası hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi.
Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Mehmet Emin Turgut, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.
Kazaya sebep olduğunu belirttikleri Turgut'tan şikayetçi olduklarını dile getiren müştekiler, sanığın cezalandırılmasını istedi.
Sanık Mehmet Emin Turgut ise kazanın gerçekleştiği sırada havanın yağışlı olduğunu ve direksiyon hakimiyetini korumak için elinden geleni yaptığını vurgulayarak beraatini talep etti.
Cumhuriyet savcısı sanık Turgut'un tutuklanmasını istedi.
Mahkeme heyeti ise Turgut'un adli kontrol şartıyla yargılanmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.
Bursa'da Kemal Güneş (70) yönetimindeki 16 N 1499 plakalı otomobil, nisan ayında Orhaneli-Bursa kara yolu Nalınlar mevkisinde karşı yönden gelen ve Mehmet Emin Turgut idaresindeki 16 CKP 01 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, sürücü Güneş ile yanında bulunan ağabeyi İsmail Güneş (75) kaza yerinde, Hanife Çavdar (50) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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