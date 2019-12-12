Haberler » Güncel » Bursa'da 3 kuyumcu soyguncusu yakalandı - Haber

Bursa'da 3 kuyumcu soyguncusu yakalandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kuyumcudan 20 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

12.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:12Bursa'da 3 kuyumcu soyguncusu yakalandı
'nın merkez ilçesinde bir kuyumcudan 20 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reyhan Mahallesi Hoşgör Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanından soygun yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, zanlıların M.G, S.A. ve M.K. olduğunu belirledi. M.G'nin 21, S.A'nın 17 ve M.K'nin 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Zanlıları gözaltına alan ekipler, kuyumcu dükkanından çaldıkları altın 6 kolye, 3 yüzük, 122 kolye ucu, 35 çift küpe ile 17 gümüş küpe ve bileklik ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34 İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haber
10:34 Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haber
10:34 Jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedavi edildi - Haber
10:28 Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü - Haber
10:28 Hasta kadın omzundaki devasa tümörü taşıyamaz hale geldi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
12.12.2019 10:40:42