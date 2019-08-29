Bursa'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak

BURSA (İHA) – Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıldönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi ve Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek kutlama törenleri esnasında; Yeşil Şenöz Lambalar- Gökdere İstikametinden-Meydancık-Setbaşı İstikameti-İnönü Caddesi iniş-Fomara Meydanından Cemal Nadir Caddesi çıkış ve Stadyum Kavşağından Altıparmak Çıkış - Tophane Endüstri Meslek Lisesi Tophane istikameti ile Çakır Hamam Kavşağından, Atatürk Caddesi İstikametlerindeki yollar ile birlikte bağlantı yolları, saat 08: 00' dan itibaren kutlama törenleri bitinceye kadar,



30 Ağustos 2019 günü saat: 14.00'de; Eğitim İş Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikasını Bursa Şubesinin Şehre Küstü Meydanında toplanarak, (Zafer Plaza- İtfaiye- Kızılay- Atatürk Caddesi - Atatürk Anıtına) saat: 15.15' de çelenk sunma etkinliği yapacağından, bağlantı yolları ve sokaklarda yapılacak olan yürüyüş etkinliği nedeniyle bahse konu cadde, sokaklar ve bağlantı yolları etkinlik başlamadan yarım saat önce araç trafiğine kapatılacaktır.



Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin aynı günü saat: 13.30' da Ördekli Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüyüşleri, İYİ Parti'nin; Tophane Türbeler önü- Çakırhamam Kavşağı - Atatürk Caddesinden Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüşleri, Ülkü Ocaklarının; Alemdar Meydanı - Soğanlı Kavşağına Mehteran yürüyüşleri, Vatan Partisinin; Heykel PTT - Atatürk Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüşleri,Ötüken-Kızılelma Grubu'nun; saat: 20.00'de FSM Acıbadem Kavşağından- Esentepe kavşağına kadar yürüyüş etkinliklerinde ve kutlama etkinliklerin yarım saat öncesi ve etkinlikler bitinceye kadar zaman zaman araç trafiğine kapatılacaktır. 30 Ağustos Cuma günü saat 08.00'dan itibaren, Atatürk Caddesi Çakır Hamamı önünden Atatürk Anıtı istikameti ve Atatürk Caddesi Mahvel önünden Atatürk Anıtı istikameti araç trafiğine kapatılacağından, T1 (İpekböceği) hattı etkinlik bitinceye kadar çalışmayacaktır" denildi.



Alternatif güzergahlar



Alternatif güzergahlarla ilgili bilgi verilen açıklamada, "Sürücülerimiz tören süresince, İstanbul yolu, İzmir yolu, Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Mudanya yolu, Ankara yolu ve Eğitim Caddesi istikametlerini kullanmaları, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi. - BURSA