Bursa'da 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Bursa'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.
11.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:19
Bursa 'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.
Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda söz konusu adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.
Ekiplerin arama yaptığı evlerden birinin karşısındaki türbenin bahçesine saklanan uyuşturucunun yeri, narkotik köpeği tarafından tespit edildi. Zanlıların evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde 675 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
"İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.
Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda söz konusu adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.
Ekiplerin arama yaptığı evlerden birinin karşısındaki türbenin bahçesine saklanan uyuşturucunun yeri, narkotik köpeği tarafından tespit edildi. Zanlıların evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde 675 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.
"İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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