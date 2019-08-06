Haberler» Güncel» Haber

Bursa'da 304 jandarmadan kaçak içki baskını

BURSA'da jandarma ekipleri, 'kaçak ve sahte alkol' denetimi yaptı.

06.08.2019 08:56 Bursa'da 304 jandarmadan kaçak içki baskını
BURSA'da jandarma ekipleri, 'kaçak ve sahte alkol' denetimi yaptı. 304 personelin katılımıyla 201 alkollü işletmeye eş zamanlı düzenlenen denetimde kaçak içki satan 2 işletmeye ceza kesildi. Haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 'kaçak ve sahte alkolle' mücadele kapsamında il genelinde denetim yaptı. 304 personel ile gerçekleştirilen denetimde 201 alkollü işletmeye eş zamanlı baskın düzenlendi. 2 bin 237 kişinin GBT sorgusu yapılan denetimde farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı.
Denetimde 2 işletmede 24 litre kaçak alkollü içecek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Kaçak içki bulunduran işletme sahipleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet ve 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları ile 213 Sayılı Vergi Usül Kanunu kapsamında işlem yapıldı.



Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:33   İSTANBUL-ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİYLE 2 SAAT DOLAŞAN ŞÜPHELİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
10:32   TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "7 ayda 135 bin 964 iş yeri açıldı"
10:32   Başkan Işıksu, Güneşler'e 2 bin ton asfalt atılacağını açıkladı
10:32   Afyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu
10:32   "Kurbanda az pişmiş et yemeyin"
10:31   Başkan İlbey Yaz Kuran Kursu öğrencilerini ziyaret etti
10:31   Çalındığını iddia ettiği altınları evinden çıktı