Bursa'da 360 Adet Kaçak Gözlük Ele Geçirildi

Bursa
KOM ekipleri bir araçta 360 adet gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul
'dan Bursa'ya kaçak ürün getirileceği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu aracı takibe aldı. Bursa'ya giriş yapan aracı durduran KOM ekipleri yaptıkları aramada 360 tane gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi. Araçta bulunan Ç.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken gözlüklere el konuldu. - BURSA
İstanbul,Bursa
14 Kasım 2018 Çarşamba 23:01