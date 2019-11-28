Haberler » Güncel » Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu - Haber

Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılan engelli bulundu.

28.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:44Bursa'da 4 gündür aranan 57 yaşındaki engelli bulundu
'nın ilçesinde 4 gün önce ayrıldığı evine dönmemesi üzerine arama çalışması başlatılan engelli bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Killik Mahallesi'nde yaşayan görme, işitme ve zihinsel engelli Cemal Kılıç (57) için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve ANDA ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara çevrede yaşayanlar da destek verdi.
Drone ve iz takip köpekleriyle yürütülen aramalar sonucu ekipler tarafından mahalleye 3 kilometre uzaklığındaki Ağaçlı mevkisi mera alanında yere düşmüş halde bulunan Kılıç'a su verildi.
İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis görevlilerince yapılan Kılıç'ın, ellerinde düşmeden kaynaklanan yaralar bulunduğu, kayıp olduğu sürece beslenemediği için halsiz düştüğü görüldü.
Kontrolleri yapılmak üzere Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine götürülen Kılıç'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafakemalpaşa, Bursa, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23 BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEYE SİLAHLI SALDIRI 5 YARALI (3) (aktüel)
16:23 Antalya'da turistlerin deniz keyfi
16:22 Beyoğlu'nda internet kafede silahlı kavga: 5 yaralı (3)
16:18 Cizreli öğrenciler Mardin'i gezdi
16:17 Üç ayda 230 ihtiyaç sahibi aileye ulaştılar
16:08 Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:24:47