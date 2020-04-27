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Bursa'da 4 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

Bursa'da 4 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın ettiBURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çok sayıda vatandaş sokağa çıktı.

27.04.2020 01:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 01:45
Bursa'da 4 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti
BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çok sayıda vatandaş sokağa çıktı. Yasağın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine çıkmak isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalı vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa çıkan vatandaşların bankamatiklerin önlerinde oluşturduğu uzun kuyruklar dikkati çekti.
Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.
POLİS İLÇE MERKEZİNE GİRİŞLERİ KAPATTI
İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı. İlçe merkezinde yoğunluk yaşanırken, uzak birçok mahallede oturanlar ise araçlarıyla ilçe merkezine hareket etti. Ancak polis ekipleri ilçe merkezine giden Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturarak, araç geçişlerine izin vermedi. Sürücüler, polisler tarafından geri gönderildi. Bursa’da 4 günlük yasağın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Polis, Bursa, Güncel , Haber
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