Bursa'da 4 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 4 kız öğrenci, yedikleri çiğ köfteden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gemlik Şükrü Şenol Ortaokulu 8'inci sınıf öğrenci olan 4 kız, Gemlik Sahası'nda oynadıkları futbol maçının ardından esnaftan ve bir zincir marketten yedikleri çiğ köfte sonrası rahatsızlandı. Çevredeki polislerin müdahalesiyle 112 ekiplerine haber verildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrenciler, ortak kullandıkları ürünün, çiğ köftenin yanında bulunan sos olduğunu söyledi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, öğrencilerin alışveriş yaptığı iş yerlerinden numuneler adlı. Öğrencilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.