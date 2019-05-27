BURSA'DA 41 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Bursa
merkezli 25 ilde gerçekleştirilen FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve TSK
'nın içerisine yerleştirilmiş, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 41 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin içerisine sızan askerleri tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa merkezli 25 ilde eş zaman olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, büfe telefonlarından ardışıkperiyodik olarak arandıkları belirlenen; 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay ve 1 uzman çavuşun aralarında bulunduğu 41 askeri personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü
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Kaynak: DHA