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Bursa'da 5 bin 913 ecstasy hapa 2 tutuklama

BURSA'da, narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 bin 913 ecstasy hap ele geçirildi.

11.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:17Bursa'da 5 bin 913 ecstasy hapa 2 tutuklama

BURSA'da, narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 bin 913 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda S.B. ve M.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, geçen günlerde şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda S.B. ve M.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 5 bin 913 adet ecstasy hep, 21 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen S.B. ve M.A., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Narkotik, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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