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Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın

Bursa'da 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

13.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:03Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın
'da 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Görükle, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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