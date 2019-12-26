Haberler » Güncel » Bursa'da 5 kişinin yaralandığı dünürler arasındaki bıçaklı kavgayla ilgili dava - Haber

Bursa'da 5 kişinin yaralandığı dünürler arasındaki bıçaklı kavgayla ilgili dava

Bursa'da 5 kişinin yaralandığı iki dünür aile arasındaki bıçaklı ve sopalı kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

26.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:22 Bursa'da 5 kişinin yaralandığı dünürler arasındaki bıçaklı kavgayla ilgili dava
'da 5 kişinin yaralandığı iki dünür aile arasındaki bıçaklı ve sopalı kavgayla ilgili davanın görülmesine devam edildi.
Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Efkan A, tutuksuz yargılanan G.A. ve babası M.A. ile D.S, R.M, İ.Z, M.Z, mağdur N.A. ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenilen Efkan A'nın komşusu N.E, olay günü dışarıdan gelen kapı tekmeleme seslerini duyunca balkona çıktığını söyledi.
Elinde sopalar olan 4-5 kişinin küfrederek komşusunun kapısını tekmelediğini öne süren N.E, "M.A, kapıya çıktı, onlarla konuşuyordu. N.A. teyze de çıktı, konuşmaya çalışırken birbirlerine girdiler, N.A'nın yüzüne sopayla vurdular. Sonra oğulları Efkan A. ve G.A. geldi, çocuklar ayırmaya çalışıyorlardı. Efkan bir ara gitti, tekrar geldiğinde yerdeki kanları gördüm, bıçaklama olayını görmedim." diye konuştu.
Tutuklu sanık Efkan A. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, sanığın suç vasfının değişme ihtimali bulunduğundan tutukluluk süresi de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Efkan A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Olay
Osmangazi ilçesi Baruthane Mahallesi Yüksel Sokak'ta yaşayan Efkan A. ile eşi 22 Nisan 2019'da tartışmış, durumu öğrenen çiftin aileleri arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıkmıştı.
Efkan A'nın annesi N.A. ile eşinin yakınlarından D.S, M.Z, İ.Z. ve R.M, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklama ve darp sonucu yaralanmıştı.
Gözaltına alınan 7 şüpheliden Efkan A. tutuklanmıştı.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48   Hakkari'de 24 köy ve 51 mezra yolu ulaşıma kapandı (3) - Haber
14:48   Şili'nin Valaparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldi - Haber
14:48   Deneyap Türkiye Projesi - Haber
14:47   12 yaşındaki öğrenciye cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı - Haber
14:43   Trüf mantarına ikinci kez alıcı çıkmadı - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
26.12.2019 14:49:49