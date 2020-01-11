Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da 6 bin ekstasy hap ele geçirildi - Haberler

Bursa'da 6 bin ekstasy hap ele geçirildi

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 bine yakın ekstasy tablet ele geçirildi.

11.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:10Bursa'da 6 bin ekstasy hap ele geçirildi
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 bine yakın ekstasy tablet ele geçirildi.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, S.B. ve M.A. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, S.B. ve M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 913 adet ekstasy tablet, 21 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen S.B. ve M.A. burada yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:22  Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşüyor - Haberler
11:18  Atlı kızaklarla ulaştıkları gölde buzu kırıp balık avlıyorlar - Haberler
11:17  Önce kokladı sonra çaldı - Haberler
11:13  Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıt - Haberler
11:12  TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ - Sarıkeçili Yörüklerinin "yaşayan hazinesi" Emine Karadayı - Haberler
10:10  İran füzeyle düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderiyor - Haberler
10:07  Son dakika: İran'ın uçağını 'yanlışlıkla' düşürdüğü Ukrayna'dan açıklama: Özür bekliyoruz - Haberler
08:50  Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı - Haberler
08:38  İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama - Haberler
08:22  Son dakika: İran, Ukrayna uçağının füze ile 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etti - Haberler
11.01.2020 11:28:25