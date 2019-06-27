27.06.2019 11:56
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Bursa'da 600 yıllık hamam restore edilmeyi bekliyor

Bursa

BURSA'nın İnegöl ilçesinde atıl haldeki 600 yıllık tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor.


BURSA'nın İnegöl ilçesinde atıl haldeki 600 yıllık tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor.
İnegöl Deydinler Mahallesi'ndeki 600 yıllık hamam, 2011 yılında mahalleye gelen Kanadalı öğrenciler tarafından restore edildi. Bir süre mahalle sakinlerince kullanılan 3 odalı hamam yıllar içinde kullanılmayınca atıl duruma geldi. Mahalleli ise, harabeye dönen hamamın yeniden restore edilmesini ve kullanıma açılmasını istiyor. Deydinler Mahallesi Muhtarı Ahmet Topçu, "Osmanlı döneminden kalma 600 yıllık hamamımız 2011 yılında mahallemize gelen Kanadalı öğrenciler tarafından proje kapsamında restore edilmişti. Yıllar içerisinde kullanılmayınca atıl hale geldi. Biz bu hamamı faaliyete geçirmek istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. 600 yıllık geçmişi olan bir hamam. Hali şu an bu. Muhtarlık olarak kültür vakfına restorasyon için başvuracağız. Küçük miktarlarla restore edilebilir. Yeniden burada banyo yapmak istiyoruz" dedi.

- Bursa
Kaynak: DHA
İnegöl , Bursa , Güncel

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