Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlıklara gitti

Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlıklara gittiBursa'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen izinde mezarlıklara giderek, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etti.

24.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:39
Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlıklara gitti
Bursa'da, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen izinde mezarlıklara giderek, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlara, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar, evlerine yürüyüş mesafesinde olan yerlere çıktı. Soğanlı ve Kemalpaşa mahallerinde bu yaş grubu vatandaşlar, mezarlıklara giderek, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etti. Mezarların başında dua eden vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.
'OĞLUMUN MEZARI UZAK OLDUĞU İÇİN KAYINVALİDEMİN MEZARINA GELDİM'
Zor zamanlardan geçildiğini belirten Mithat Küçük, her hafta gittiği oğlunun mezarına bayramda gidememenin burukluğunu hissettiğini belirterek, "İnsan hüzünleniyor. Evimin yakınındaki mezarlığa geldim. Oğlumun mezarı uzak olduğu için ona gidemedim, ben de buraya kayınvalidemin mezarına geldim. İzin çıkarsa oğluma da gideceğim. Oğlumu 2013 senesinde kaybettim. O zamandan beri her hafta mutlaka giderdim ama 3 aydır gidemiyorum. Üzgünüm. 42 yaşında kalp krizinden kaybettim. Bu bayram vatanıma memleketime hayırlı olsun. Allah koronavirüsten kurtulmayı nasip etsin. Zor günler yaşıyoruz" dedi.
'İZNİMİ MEZARLIKTA YAKINLARIMI ZİYARET EDEREK GEÇİRİYORUM'
İzin gününde anne ve babasının mezarına gelen Mümin Erken (71) ise şunları söyledi:
"Gidecek başka bir yer olmayınca biz de bu izni mezarlıklardaki yakınlarımızı ziyaret ederek geçiriyoruz. Torunlarımız da olmadığı için buraya geldik ya da gidip büyüklerimizi dostlarımızı uzaktan görüp bayramlaşacağız. Bayram buruk geçiyor çünkü bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Mübarek ramazan ayında bir yere gidemedik, istediğimiz gibi geçiremedik. Allah Türk milletine sabır ve selamet versin" diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşlar mezarlıklara gitti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Bursa, Güncel, Haber

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