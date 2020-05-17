Bursa'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı, yürüyüş yaptı

Bursa'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı, yürüyüş yaptıBursa'da koronavirüs salgını nedeniyle saat 12.00 itibariyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar park, sahil ve yürüyüş yollarında yoğunluk oluşturdu.

17.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:08
Bursa'da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı, yürüyüş yaptı
Bursa'da koronavirüs salgını nedeniyle saat 12.00 itibariyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar park, sahil ve yürüyüş yollarında yoğunluk oluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez sokağa çıktı. Sokak kısıtlamasının uygulandığı Bursa'da 65 yaş ve üzerindekiler, dışarıda güzel havanın keyfini çıkardı. Sokağa çıkan birçok kişinin sahilde ve parklarda yürüyüş yaptığı görüldü. Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Bursa’da 65 yaş ve üzeri sokağa çıktı, yürüyüş yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Güncel, Haber

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