04.07.2019 10:09
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Bursa'da 660 kök kenevir yakalandı

- Bursa'da 660 kök kenevir yakalandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

- Bursa'da 660 kök kenevir yakalandı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde G.D. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ve ticareti yaptığı bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için harekete geçti. G.D.'nin evinde ve bahçesinde arama yapan ekipler, 4 ayrı bölgeye ekili olan hasat dönemi gelmiş toplam 660 kök kenevir bilgisi ele geçirdi. Yakalanan G.D. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasadışı ekim suçlarından işlem yapılarak gözaltına alınırken, sorgusuna devam edildiği öğrenildi. Bursa'da 660 kök kenevir yakalandı
Kaynak: İHA
Jandarma, Kenevir, Bursa, 3. Sayfa

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