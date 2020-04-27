Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı

Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptıBursa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara veren Oyak Renault, bugün itibariyle yeniden üretime başladı.

27.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:32
Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı
Bursa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara veren Oyak Renault, bugün itibariyle yeniden üretime başladı. Yaklaşık 7 bin işçi, alınan koronavirüs tedbirleriyle birlikte işbaşı yaptı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından, kamu ve özel sektörde geniş tedbirler alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbir alan ve 27 Mart 2020 tarihinde üretime ara veren dev otomobil fabrikası Oyak Renault, bugün itibariyle üretime başladı. 582 bin 483 metrekare alan üzerine kurulu üretim tesisinde, karoseri-montaj ve mekanik-şasi fabrikaları, AR-GE merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi'nde yaklaşık 7 bin işçinin işbaşı yaptı. 1996 yılında ilk Türk otomobil üreticisi unvanına sahip olan dev fabrikada, koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler alındı. Çalışanlara, animasyon filmiyle uyulması gereken kurallar, işbaşı yapmadan önce aktarıldı.
'GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞTIR'
Yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip olan fabrikadan yapılan açıklamada, "Üretimimize verdiğimiz geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında, sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alınmıştır. Bunlara ek olarak, ekiplerin çalışma saatleri de sosyal teması en aza indirecek şekilde yeniden planlanmıştır. Hijyen kuralları ve koruyucu önlemler hassasiyetle uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, uyulması gereken yeni çalışma kuralları ve önleyici tedbirler konusunda tüm çalışanlarımız bilgilendirilmiş ve birim yöneticilerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Üretime başlarken tüm çalışanlarımız bu eğitimleri tamamlayıp, işbaşı yapmıştır" denildi. Bursa’da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı’nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu’na soruşturma başlattı Haberler
Son dakika: Başsavcılık, Diyanet İşleri Başkanı'nın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu'na soruşturma başlattı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı Haberler
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim Haberler
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Haberler››Güncel››Bursa'da 7 bin otomotiv çalışanı işbaşı yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:56: Edirne'de asayiş - Haber 15:55: Kahramanmaraşlı avukat, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:55: Virüse karşı müzikli moral desteği - Haber 15:54: Öztrak: "31 şehrimizde zorunlu sokağa çıkmama tedbirleri meyvelerini bugün vermeye başladı" - Haber 15:54: Antalya'da 4 günün sonunda cadde ve sokaklar doldu - Haber 15:01: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi video konferansla toplandı: 1-2-3 Mayıs için sokağa çıkma yasağı masada - Haber 14:11: Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti - Haber 11:40: Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı - Haberler 08:43: Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu - Ekonomi