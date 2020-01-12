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Bursa'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

12.01.2020 20:15 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:15Bursa'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

BURSA'nın ilçesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satıldığı yönündeki istihbaratı değerlendirerek Hamidiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahibi Mahmut A., operasyonun ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

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