Menü
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Güncel

Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

09.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:24
Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kadınlar katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kadınların toplumda saygın bir konumda olduğunu söyledi.
Aktaş eğitim, ekonomi, siyaset dünyasında kadınların geçmişe göre daha güçlü bir pozisyonda olduğunu belirterek, "Tarihte devlet başkanlığı yapan kadınlar ilk defa Türklerden çıkmıştır. Seçme ve seçilme hakkını, tüm ülkelerden önce kadınlarımıza biz verdik. Kadınlarımız fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşertmektedir. İstiklal ve istikbal mücadelemizde daima ön safta oldular." ifadelerini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise hükümetin kadınlara pozitif ayrımcılık yönünde gerçekleştirdiği yasa ve düzenlemeler hakkında bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından kentte görev yapan ve mesleklerinde öne çıkan kadınlara başarı plaketi verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Merinos, Bursa, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu Güncel
Oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı