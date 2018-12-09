Bursa'da 80 Yaşındaki Kişi Eşini Bıçakla Öldürdü

Bursa
'da 80 yaşındaki kişi, tartıştığı 66 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokak'ta bir evde yaşayan Kazım K. (80) ve eşi Fatma K. (66) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Kazım K. eşini, mutfaktan aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Kazım K, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis
Merkezi'ne giderek teslim oldu.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Fatma K'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Polis,Bursa
09 Aralık 2018 Pazar 19:30