Haberler » Güncel » Bursa'da 88 yaşındaki yayaya çarpan araç sürücüsü kaçtı

Bursa'da 88 yaşındaki yayaya çarpan araç sürücüsü kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

31.10.2019 19:06Bursa'da 88 yaşındaki yayaya çarpan araç sürücüsü kaçtı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Eski Ankara Caddesi'nde henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşına geçmek isteyen Alaattin Taş'a (88) çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara, Yenice, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:12 Muğla'daki silahlı saldırı
20:10 Çanakkale'de kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
20:08 Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
20:08 FETÖ astsubaylık sınav sorularını çalmış
20:07 Irak Cumhurbaşkanı'ndan "ülkeyi erken seçime götürebileceği" mesajı (2)
20:06 İstanbul-sarıyerde tünel girişini su bastı
20:06 Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
31.10.2019 20:14:26