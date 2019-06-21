21.06.2019 14:37
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Bursa'da 9 ton midye ele geçirildi

Bursa

Bursa'da avlanma yasağı döneminde yakalanan 9 ton midye ele geçirildi.

Bursa 'da avlanma yasağı döneminde yakalanan 9 ton midye ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde 3 minibüsten bir tıra 9 ton midye yüklendiğini tespit etti.
Ekipler avlanma yasağı döneminde yakalandığı belirlenen 9 ton midyeye el koyarken olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, 14 kişiye Su Ürünleri Kanununa muhalefetten 22 bin 890 lira ceza kesti.
Olay yerinde suçüstü yakalanan 14 şüpheliden Ö.A'nın göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
Diğer 13 kişi serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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