14.06.2019 10:20
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Bursa'da A Capella rüzgarı

Bursa

Bursa Kent Konseyi Müzik Eğitim Çalışma Grubunca düzenlenen 'Bahar Konseri'nde Çocuk, Genç, Oda ve Karma korolar ile A Capella Boğaziçi grubu sahne aldı.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Çalışma Grubu, Dünya Müziği Derneği (DMD) işbirliğiyle düzenlediği Bahar Konseri ile 2018-2019 sezonunu sonlandırdı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu'nda düzenlenen programda Çocuk Korosu Sude Temizkan'ın, Gençlik Korosu Minanur Balcan'ın, Oda Korosu Levent Sezgin'in, Karma Koro ise Dr. Gülnihal Gül şefliğinde sahne aldı. Korolara piyanoda Çağlar Burgazlıoğlu ile Mert Bozdemir eşlik etti.

Konserin ikinci bölümünde ise enstrüman olarak sadece insan sesini kullanan A Capella Boğaziçi grubu sahne aldı. 'Darıldın mı Cicim Bana', 'Sarı Gelin' ve 'Fidayda' gibi eserler ile '70'ler' ve '90'lar' potpori parçalarını kendine özgü bir şekilde seslendiren A Capella Boğaziçi, Bursalı sanatseverleri coşturdu.

Programın sonunda Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar tarafından A Capella Boğaziçi Grubu üyelerine, merhum Dr. Parkan Sanlıkol'un eşi Fethiye Sanlıkol tarafından ise koro şeflerine çiçek takdim edildi.

Kaynak: Bültenler
Kent Konseyi, Bursa, Güncel

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