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Bursa'da abonman kartı bulunan öğrencilerin hak kaybı olmayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, abonman kartı olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için önlem aldı.

26.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:44
Bursa'da abonman kartı bulunan öğrencilerin hak kaybı olmayacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, abonman kartı olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için önlem aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, okullarda 30 Nisan'a kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini anımsatarak, "Bu nedenle abonman kartlarında 2 ayda 46 günlük hak kaybı var. Aradaki kayıp, ilk vizeleme işleminde kullanılmayan gün sayısı kadar kartlara yüklenecek." ifadelerini kullandı.
Sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da görev yapan sağlık çalışanları için belediye otobüslerinin yanında şehir merkezi ve tüm ilçelerde özel halk otobüsleri de ücretsiz hale getirildi.
Uygulamanın sağlık profesyonellerinin yanında hastane, tıp merkezi ve klinik çalışanlarının tümünü (güvenlik, temizlik vs.) kapsayacağı ve bugün itibarıyla başlatıldığı vurgulandı. Sağlık çalışanları, kent merkezlerinde geçerli olacak ücretsiz ulaşım hizmetinden kimlik kartlarını göstererek yararlanabilecek.
Öte yandan BURULAŞ, şehir merkezinde görev yapan sağlık personelleri için özel 2 yeni hat oluşturdu. Görükle-Şehir Hastanesi ve Siteler-Şehir Hastanesi arasında hizmet verecek hattın Görükle'den sabah saat 07.15, Siteler'den ise sabah saat 07.00'de hareket edeceği, akşam da Şehir Hastanesinden saat 17.00'de dönüşe geçeceği duyuruldu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

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