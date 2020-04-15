Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bursa'da açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı

Bursa'da, yaz aylarında susuzluk sorunu yaşanmaması için BUSKİ ekipleri tarafından açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı.

15.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:08
Bursa'da açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı
Bursa 'da, yaz aylarında susuzluk sorunu yaşanmaması için BUSKİ ekipleri tarafından açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde 18'er su kuyusu açıldı. Yaklaşık 200 metre derinlikte ulaşılan sağlık içme suyu saniyede 20 litre debiye sahip.
Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle su tüketiminin yaklaşık yüzde 20 oranında arttığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, buna karşı muhtemel bir susuzluk sorunuyla karşılaşmamak için temiz yeraltı sularının bulunduğu Yıldırım ve Osmangazide açılması planlanan 50 kuyudan 36'sının faaliyetlerini tamamladıklarını bildirdi.
Bursa'da son 100 yılın en kurak 5. mevsimi, ve son 15 yılın en sıcak kışının yaşandığını hatırlatan Aktaş, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısından bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Melek Baykal’ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı Haberler
Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Haberler
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da açılan 36 kuyuda sağlıklı içme suyuna ulaşıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:35: Denizli'de mahkumlar tahliye edilmeye başladı - Haber 14:35: Emirdağ Belediyesi köylere maske ve eldiven dağıtıyor - Haber 14:34: Orta Anadolu'da yılın ilk çeyreğinde 6 bin 98 konut satıldı - Haber 14:34: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 116 bin maske dağıttı - Haber 14:34: Mersin'de gizli hayırsever vatandaşlar için 5 bin ekmek aldı - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor