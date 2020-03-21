Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bursa'da acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı - Haberler

Bursa'da acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı

Bursa'da göğsünden vurularak hastanenin acil kapısına bırakılan adam hayatını kaybetti.

21.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:58
Bursa'da acilin kapısına bırakılan şahsın katilleri kıskıvrak yakalandı
Bursa 'da göğsünden vurularak hastanenin acil kapısına bırakılan adam hayatını kaybetti. Olayı araştıran cinayet bürosu dedektifleri katil zanlısı 4 kişiyi yakalayıp adliyeye sevk etti.

Olay, geçtiğimiz hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki C.Y. arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Sonrasında silahla göğsünden vurulan genç arkadaşları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil kapısının önüne bırakıldı. Yoğun kan kaybeden C.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameraları sonucu olaya karışan dört şüpheliyi tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan Y.D. (46), E.D.(34), M.D.(48) ve İ.D.(30) isimli şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın - Haberler Risk grubundaki yaşlı adam habercilere hakaret etti, bıçak çekti - Haberler Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs adliyede - Haberler Korona virüse karşı AŞTİ'ye termal kamera - Haberler İçişleri Bakanlığı, "Genelge ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik... - Haberler Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? - Haberler Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı - Haberler Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi - Haberler Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Loading